Бывший наставник сборной Литвы, ФК Львов и ряда других клубов Альгимантас Любинскас поправил проблемы со здоровьем, которые возникли в уже почтенном возрасте.

Любинскас на своей странице в Facebook поделился фотографией, на которой видно, что литовский специалист недавно перенес операцию на глазу.

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"Еще одна операция сделана", – лаконично подписал фотографию Альгимантис. В комментариях он подтвердил, что это была операция по удалению катаракты.

Напомним, Любинскас за свою тренерскую карьеру несколько раз пересекался с украинскими командами. Так, в 1984 году его Жальгирис побеждал Динамо, а в матче отбора к Евро-1996 сборная Литвы под его руководством победила Украину. Также Любинскас возглавлял ФК Львов с января по апрель 2010-го года.

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