Ковалевцы официально объявили о подписании литовского нападающего Гитиса Паулаускаса. Новичок получил футболку с номером 99 и контракт до лета 2026 года.

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Предыдущим клубом Паулаускаса была албанская Эгнатия, за которую он оформил 6 голов и 5 ассистов в 47 матчах. Также нападающий регулярно надевает футболку национальной сборной Литвы – 2 гола в 11 матчах. Пресса писала, что Колос заплатил за 24-летнего игрока 300 тысяч евро, побив свой трансферный рекорд.

Добавим, что подопечные Ярослава Вишняка пошли зимовать на девятой строчке УПЛ с 21 очком в активе. Колос имеет третью беднейшую атаку чемпионата – всего 11 голов в 16 матчах.

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