Колишній наставник збірної Литви, ФК Львів та низки інших клубів Альгімантас Любінскас поправив проблеми зі здоров'ям, які виникли у вже поважному віці.

Любінскас на своїй сторінці у Facebook поділився світлиною, на якій видно, що литовський фахівець нещодавно переніс операцію на оці.

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"Ще одна операція зроблена", – лаконічно підписав світлину Альгімантіс. У коментарях він підтвердив, що це була операція з видалення катаракти.

Нагадаємо, Любінскас за свою тренерську кар'єру кілька разів перетинався з українськими командами. Так, у 1984 році його Жальгіріс перемагав Динамо, а в матчі відбору до Євро-1996 збірна Литва під його керівництвом перемогла Україну. Також Любінскас очолював ФК Львів з січня по квітень 2010-го року.

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