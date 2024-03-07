Легендарний тренер збірної Литви переніс операцію – він працював в УПЛ, перемагав Україну і Динамо
Колишній наставник збірної Литви, ФК Львів та низки інших клубів Альгімантас Любінскас поправив проблеми зі здоров'ям, які виникли у вже поважному віці.
Любінскас на своїй сторінці у Facebook поділився світлиною, на якій видно, що литовський фахівець нещодавно переніс операцію на оці.
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"Ще одна операція зроблена", – лаконічно підписав світлину Альгімантіс. У коментарях він підтвердив, що це була операція з видалення катаракти.
Нагадаємо, Любінскас за свою тренерську кар'єру кілька разів перетинався з українськими командами. Так, у 1984 році його Жальгіріс перемагав Динамо, а в матчі відбору до Євро-1996 збірна Литва під його керівництвом перемогла Україну. Також Любінскас очолював ФК Львів з січня по квітень 2010-го року.
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