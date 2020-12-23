"Мне вполне понятная реакция СМИ. Я сам смотрел тот матч и был поражен. Даже спрашивал себя, действительно ли это мой сын. Потом он все объяснил. Маркус сильно разозлился, потому оскорбил соперника, но плевок был непреднамеренным. Он хочет, чтобы люди помнили об этом.

Тюрам заинтересовал ряд европейских грандов после погрома Шахтера

Маркус сам сказал: "Папа, я не хотел бы, чтобы люди думали будто я способен плюнуть в кого-то намеренно. Это абсурдно". Кроме того, когда его удалили, то первым, кому он позвонил в раздевалке, был его маленький брат. Он сказал: "Кефрен, я это не сделал умышленно. Я кричал, я просто был зол". Думаю, он первым позвонил именно брату, потому что хорошо знает отца", – цитирует Лилиана Тюрама RCI.

Напомним, за свой позорный поступок Тюрам-младший получил дисквалификацию на 5 матчей Бундеслиги.

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