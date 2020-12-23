"Мені цілком зрозуміла реакція ЗМІ. Я сам дивився той матч і був надзвичайно вражений. Навіть питав себе, чи це справді мій син. Потім він все пояснив. Маркус сильно розлютився, тому образив суперника, але плювок був ненавмисним. Він хоче, щоб люди пам’ятали про це.

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Маркус сам сказав: "Тату, я не хотів би, щоб люди думали, буцімто я здатний плюнути у когось навмисно. Це абсурдно". Крім того, коли його вилучили, то першим, кому він зателефонував у роздягальні, був його маленький брат. Він сказав: "Кефрене, я це не зробив навмисне. Я кричав, я просто був злий". Гадаю, він першим подзвонив саме брату, бо добре знає батька", – цитує Ліліана Тюрама RCI.

Нагадаємо, за свій ганебний вчинок Тюрам-молодший отримав дискваліфікацію на 5 матчів Бундесліги.

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