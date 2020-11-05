Барселона, Ювентус и Манчестер Сити поборются между собой за Маркуса Тюрама, сообщает Sport Witness.

Шахтер – Боруссия М – 0:6 – видео голов и обзор матча

Европейские гранды оценили мощное выступление 23-летнего француза в нынешнем розыгрыш Лиги чемпионов, где форвард отметился дублем в ворота Реала (2:2), а также ассистировал в поединке против Шахтера (6:0).

Боруссия М приобрела Тюрама у французского Генгама летом 2019-го за 9 млн евро, сейчас transfermarkt оценивает игрока в 32 млн.

Шахтер – как в 41-м, у бразильцев нет аргументов против Вермахта: Каштру бьют за 0:6 и указывают на "разгильдяйство"