Тюрам заинтересовал ряд европейских грандов после погрома Шахтера
19:19 - Читати українською
Форвард Боруссии М Маркус Тюрам получил шанс сменить место работы.
Барселона, Ювентус и Манчестер Сити поборются между собой за Маркуса Тюрама, сообщает Sport Witness.
Шахтер – Боруссия М – 0:6 – видео голов и обзор матча
Европейские гранды оценили мощное выступление 23-летнего француза в нынешнем розыгрыш Лиги чемпионов, где форвард отметился дублем в ворота Реала (2:2), а также ассистировал в поединке против Шахтера (6:0).
Боруссия М приобрела Тюрама у французского Генгама летом 2019-го за 9 млн евро, сейчас transfermarkt оценивает игрока в 32 млн.
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