Во вторник, 16 апреля, Портсмут досрочно отпраздновал возвращение в Чемпионшип победой над Барнсли (3:2). Команда 37-летнего специалиста Джона Моусиньо набрала 94 очка по итогам регулярного чемпионата и оторвалась от ближайшего конкурента Дерби на 8 пунктов. После финального свистка болельщики выбежали на поле, чтобы отметить это событие вместе с командой.

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Портсмут не участвовал в Чемпионшипе с сезона 2011/12. С тех пор как команда из портового города вылетела из второго дивизиона, она надеялась быстро в него вернуться. Однако в своём первом сезоне в третьем дивизионе Портсмут занял 13-е место, а затем финишировал на 16-й позиции и вылетел в четвёртый дивизион.

Напомним, что "помпи" являются двухкратными чемпионами Англии (1948/49, 1949/50) и двухкратными победителями Кубка Англии (1938/39, 2007/08).

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