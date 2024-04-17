Портсмут виграв третій дивізіон і гарантував собі підвищення в класі.

У вівторок, 16 квітня, Портсмут достроково відсвяткував повернення в Чемпіоншип перемогою над Барнслі (3:2). Команда 37-річного фахівця Джона Моусіньо набрала 94 очки за підсумками регулярного чемпіонату і відірвалася від найближчого конкурента Дербі на 8 пунктів. Після фінального свистка вболівальники вибігли на поле, щоб відзначити цю подію разом із командою.

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Портсмут не брав участі в Чемпіоншипі з сезону 2011/12. Відтоді як команда з портового міста вилетіла з другого дивізіону, вона сподівалася швидко повернутися. Однак у своєму першому сезоні в третьому дивізіоні Портсмут посів 13-те місце, а потім фінішував на 16-й позиції і вилетів у четвертий дивізіон.

Нагадаємо, що "помпі" є дворазовими чемпіонами Англії (1948/49, 1949/50) і дворазовими переможцями Кубка Англії (1938/39, 2007/08).

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