Сегодня, 28 декабря, стало известно, что экс-игрок Марселя и сборной Франции Франсуа Браччи умер в результате тяжелой болезни. Об этом сообщает L'Équipe.

Умер легендарный экс-игрок сборной Швеции, который играл на трех ЧМ и поражал результативностью

Француз длительное время выступал за провансальский клуб. Браччи сыграл за Марсель в 343 матчах, что является третьим результатом в истории команды, и носил капитанскую повязку. Именно в составе "бело-синих" он дважды выигрывал Кубок Франции и получал титул чемпиона Франции.

Франсуа Браччи также выступал за национальную команду. В 1978 году он в составе сборной Франции участвовал в чемпионате мира, который проходил в Аргентине.

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