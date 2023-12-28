Сьогодні, 28 грудня, стало відомо, що екс-гравець Марселя та збірної Франції Франсуа Браччі помер унаслідок важкої хвороби. Про це повідомляє L'Équipe.

Помер легендарний екс-гравець збірної Швеції, який грав на трьох ЧС і вражав результативністю

Француз тривалий час виступав за провансальський клуб. Браччі зіграв за Марсель у 343 матчах, що є третім результатом в історії команди, та носив капітанську пов'язку. Саме у складі "біло-синіх" він двічі вигравав Кубок Франції та здобував титул чемпіона Франції.

Франсуа Браччі також виступав за національну команду. В 1978 році він у складі збірної Франції брав участь у чемпіонаті світу, який проходив в Аргентині.

"Мене звати Жюст": встановив вічний рекорд Кубка світу, став унікальним тренером ПСЖ і пробачив свого ката