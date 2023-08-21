"Мне кажется, Ман Юнайтед – это новый Тоттенхэм. Безысходность, абсолютная безысходность. Всегда считал, что главное оскорбление в футболе – команды, которые не умеют играть на выезде. Тоттенхэм сыграл хорошо, они заслуживают похвалы, но против такого Манчестер Юнайтед играть просто. Против них легко играть, и это главное оскорбление, которое я могу сказать в адрес этих игроков.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:0 – видео голов и обзор матча

Они хорошая команда, когда играют дома перед своими болельщиками, имеют поддержку и энергию, но сегодня они играли на выезде, поэтому были слабы. Их полузащита выглядела легкомысленно. Группа футболистов, играющая впереди, не сделает вообще ничего, если ты играешь без мяча. Я смотрю на Маунта и Фернандеша без мяча, они выглядят школьниками. У них нет сил, чтобы вернуть мяч.

Нам рассказывали, что Тен Хаг – отличный тренер, но хотелось бы это увидеть. Что они делают на тренировках? Они устали? Не похоже, что они полны энергии", – сказал Кин в эфире Sky Sports.

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