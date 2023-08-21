"Мені здається, Ман Юнайтед – це новий Тоттенхем. Безвихідь, абсолютна безвихідь. Завжди вважав, що головна образа у футболі – команди, які не вміють грати на виїзді. Тоттенхем зіграв добре, вони заслуговують на похвалу, але проти такого Манчестер Юнайтед грати просто. Проти них легко грати, і це головна образа, яку я можу сказати на адресу цих гравців.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Вони непогана команда, коли грають вдома перед своїми вболівальниками, мають підтримку та енергію, але сьогодні вони грали на виїзді, тому були слабкі. Їхній півзахист виглядав легковажно. Група футболістів, яка грає попереду, не зробить взагалі нічого, якщо ти граєш без м'яча. Я дивлюся на Маунта та Фернандеша без м'яча, вони виглядають школярами. У них немає сили, щоб повернути м'яч.

Нам розповідали, що Тен Хаг – чудовий тренер, але хотілося б це побачити. Що вони роблять на тренуваннях? Вони втомились? Не було схоже, що вони сповнені енергії", – сказав Кін в ефірі Sky Sports.

Тоттенхем переміг Манчестер Юнайтед у матчі з чотирма стійками та автоголом