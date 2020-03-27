Легендарный чемпион мира хочет организовать трансфер Неймара в неожиданный клуб

Звездный экс-защитник Реала и сборной Бразилии Роберто Карлос признался, что хотел бы видеть форварда ПСЖ Неймара в составе "сливочных".

"Если бы это зависело от меня, Неймар уже давно был бы в Реале, но жизнь не такая, как хотелось бы. Крупные игроки всегда должны играть в лучших клубах мира. Реал сегодня является ориентиром для любого игрока. Хотите выиграть Лигу чемпионов? Приезжайте в Реал", – цитирует Карлоса издание AS.

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Напомним, прошлым летом один из самых высокооплачиваемых игроков мира рассматривал возможность перехода в Реал, однако тогда сделка не состоялась. Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из Барселоны за 222 млн евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Франции 15 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

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