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Самый дорогой игрок планеты зарабатывает вдвое меньше, чем Неймар – проблема для ПСЖ и шанс для Барселоны

10:24 111 Читати українською
Самый дорогой игрок планеты зарабатывает вдвое меньше, чем Неймар – проблема для ПСЖ и шанс для Барселоны
Мбаппе и Неймар / Getty Images

Руководство ПСЖ уже в ближайшее время может столкнуться с недовольством лидеров из-за неодинаковых условий контрактов.

Неймар получает вдвое больше Килиана Мбаппе, хотя именно француз сейчас является самым дорогим игроком планеты (200 млн евро), сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на France Football.

Мбаппе намекнул на возможный переход в Реал летом

Зарплата бразильца составляет 48,9 млн евро, а у чемпиона мира "скромные" 21,2 млн. ПСЖ хочет сделать главную ставку на Мбаппе, поэтому контракт француза придется "подтягивать" до уровня одноклубника. Впрочем, парижане не могут позволить себе содержать двух таких игроков в условиях финансового фэйр-плей. Это создает дополнительный шанс для Барселоны, которая давно охотится на Неймара и может воспользоваться напряженностью в стане французского гранда.

Отметим, в сезоне 2019/20 Неймар провел в составе ПСЖ 22 поединка во всех турнирах и успел забить 18 голов, к которым добавил 10 ассистов. Действующий контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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