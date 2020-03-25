Самый дорогой игрок планеты зарабатывает вдвое меньше, чем Неймар – проблема для ПСЖ и шанс для Барселоны

Руководство ПСЖ уже в ближайшее время может столкнуться с недовольством лидеров из-за неодинаковых условий контрактов.

Неймар получает вдвое больше Килиана Мбаппе, хотя именно француз сейчас является самым дорогим игроком планеты (200 млн евро), сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на France Football.

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Зарплата бразильца составляет 48,9 млн евро, а у чемпиона мира "скромные" 21,2 млн. ПСЖ хочет сделать главную ставку на Мбаппе, поэтому контракт француза придется "подтягивать" до уровня одноклубника. Впрочем, парижане не могут позволить себе содержать двух таких игроков в условиях финансового фэйр-плей. Это создает дополнительный шанс для Барселоны, которая давно охотится на Неймара и может воспользоваться напряженностью в стане французского гранда.

Отметим, в сезоне 2019/20 Неймар провел в составе ПСЖ 22 поединка во всех турнирах и успел забить 18 голов, к которым добавил 10 ассистов. Действующий контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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