Легендарный бомбардир Шахтера отреагировал на циничный обстрел Кременчуга
Бразильский нападающий Брандао, известный выступлениями за "горняков", не остался в стороне от жестокости россиян.
Одним из первых на очередное преступление путиноидов отреагировал Андрей Пятов. Брандао, который несколько лет провел бок о бок с вратарем в Шахтере, прокомментировал отчаяние украинца грустными эмодзи в Instagram.
Стадион и инфраструктура Кременя получили повреждения в результате бомбардировки Кременчуга
Кроме 42-летнего форварда, грустные комментарии оставили и другие бразильцы – Алан Патрик, Веллингтон Нем и Исмаили.
Напомним, Брандао выступал за Шахтер с 2002 по 2009 год. Трижды стал чемпионом Украины, дважды выиграл Кубок и забил 82 гола в 205 матчах за "горняков". Завершил карьеру в 2018 году.
Россия напала на Украину: реакция футболистов на ужас в Кременчуге, потеря еще двух клубов, красивая месть Ваната (LIVE)