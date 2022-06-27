Бразильский нападающий Брандао, известный выступлениями за "горняков", не остался в стороне от жестокости россиян.

Одним из первых на очередное преступление путиноидов отреагировал Андрей Пятов. Брандао, который несколько лет провел бок о бок с вратарем в Шахтере, прокомментировал отчаяние украинца грустными эмодзи в Instagram.

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Кроме 42-летнего форварда, грустные комментарии оставили и другие бразильцы – Алан Патрик, Веллингтон Нем и Исмаили.

Напомним, Брандао выступал за Шахтер с 2002 по 2009 год. Трижды стал чемпионом Украины, дважды выиграл Кубок и забил 82 гола в 205 матчах за "горняков". Завершил карьеру в 2018 году.

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