Российские подонки продолжают цинично и лживо притворяться, что целятся только в военные объекты.

Ракеты, прилетевшие 27 июня в Кременчуг, не только разрушили местный торговый центр, унеся жизни минимум 10 человек. Повреждение получил и стадион местного Кременя, сообщает сайт телеканалов "Футбол".

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В частности, в административном здании арены вылетели окна, частично повреждены и стены. Автобус, перевозивший команду из Полтавщины на матчи, тоже частично испорчен. Информации о пострадавших на территории стадиона нет.

Напомним, на момент остановки Первой лиги 2021/22 Кремень занимал последнее место турнирной таблицы. Ранее клуб декларировал намерение участвовать в сезоне 2022/23 и в ближайшие дни должен начать подготовку к чемпионату.

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