Марк Нобл не мог долго пробыть без присутствия Вест Хэма в своей жизни.

Легендарный полузащитник 2 января следующего года станет спортивным директором клуба, информирует официальный сайт "молотов".

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35-летний Нобл только летом повесил бутсы на гвоздь и сразу начал готовиться к новым вызовам. Англичанин отправился в Соединенные Штаты, чтобы пройти курс лидерства в индустрии развлечений, СМИ и спорта в престижной Гарвардской бизнес-школе. В Вест Хэме Нобл должен будет тесно сотрудничать с главным тренером Дэвидом Мойесом и советом директоров, оказывая помощь по всем футбольным аспектам.

Добавим, что хавбек отдал "молотам" 18 лет карьеры игрока, прерываясь лишь на короткие аренды в юности. Именно Нобл уверенный рекордсмен по количеству проведенных матчей в футболке клуба – 550 (62 гола и 60 ассистов).

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