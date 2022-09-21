Челси уволил своего коммерческого директора Дамиана Уиллоуби. Он продержался на работе всего две недели. Уволили специалиста на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Пострадавшей оказалась финансовый агент Каталина Ким, сообщает ВВС.

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"Доказательства соответствующих сообщений, отправленных господином Уиллоуби, недавно были предоставлены клубу. Хотя они были отправлены до его работы в клубе, такое поведение абсолютно противоречит рабочей атмосфере и корпоративной культуре, которые устанавливают новые владельцы", – говорится в заявлении Челси.

По данным The Telegraph, которое первым написало о домогательствах. Ким не рассказывала о поведении Уиллоуби из-за того, что надеялась больше не пересечься с ним в рабочей плоскости. Однако компания C&P Sports Group тесно сотрудничает с Челси, и женщина сообщила своему руководству, почему не желает вести дела с новым коммерческим директором лондонцев.