Марк Нобл не зміг довго пробути без присутності Вест Хема у своєму житті.

Легендарний півзахисник 2 січня наступного року стане спортивним директором клубу, інформує офіційний сайт "молотів".

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35-річний Нобл лише влітку повісив бутси на цвях і відразу почав готуватися до нових викликів. Англієць вирушив до Сполучених Штатів, щоб пройти курс лідерства в індустрії розваг, ЗМІ та спорту в престижній Гарвардській школі бізнесу. У Вест Хемі Нобл повинен буде тісно співпрацювати з головним тренером Девідом Мойєсом та радою директорів, надаючи допомогу з усіх футбольних аспектів.

Додамо, що хавбек віддав "молотам" 18 років кар'єри гравця, перериваючись лише на коротенькі оренди в юності. Саме Нобл є впевненим рекордсменом за кількістю проведених матчів у футболці клубу – 550 (62 голи та 60 асистів).

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