"Я долго размышлял и решил, что сезон 2021/22 станет для меня 18-м и последним в статусе игрока Вест Хэма. Я принял это решение вместе с друзьями и семьей. Мне очень повезло, что я смог избежать серьезных травм за карьеру.

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Я все еще имею что предложить Вест Хэму, в противном случае я бы не подписывал новый контракт. Я все еще просыпаюсь каждое утро с волнением внутри, все еще хочу приносить пользу клубу", – приводит слова Нобла официальный сайт Вест Хэма.

Отметим, что Марк является воспитанником "молотков" и выступает за команду с 2004 года, с перерывом на две аренды в Халл Сити и Ипсвич в 2006 году. В общем, Нобл провел 520 матчей за Вест Хэм, отметившись 60 голами и 61 ассистом.

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