"Я довго розмірковував і вирішив, що сезон 2021/22 стане для мене 18-м і останнім в статусі гравця Вест Хема. Я прийняв це рішення разом з друзями і сім'єю. Мені дуже пощастило, що я зміг уникнути серйозних травм за кар'єру.

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Я все ще маю, що запропонувати Вест Хему, в іншому випадку я б не підписував новий контракт. Я все ще прокидаюся щоранку з хвилюванням всередині, все ще хочу приносити користь клубу", – наводить слова Нобла офіційний сайт Вест Хема.

Зазначимо, що Марк є вихованцем "молотків" та виступає за команду з 2004 року, з перервою на дві оренди до Халл Сіті та Іпсвіча у 2006 році. Загалом, Нобл провів 520 матчів за Вест Хем, відзначившись 60 голами та 61 асистом.

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