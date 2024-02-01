Легенда Шахтера возглавил российский клуб – раньше там "загрязнились" другие экс-представители дончан
Бывшие игроки и тренеры Шахтера продолжают упорно исполнять роль прислуги для страны-оккупанта.
Геннадий Орбу официально стал новым главным тренером Звезды из Санкт-Петербурга.
"Стояли по пять часов в очереди под гранатометами": Орбу вспомнил ужасы, пережившие в Мариуполе ради воды
Бывший хавбек Шахтера (238 матчей) и сборной Украины (17 матчей) пережил ужас оккупации Мариуполя, но так ничего и не понял. Орбу тренировал вторую команду "горняков", Ильичевец, Севастополь, латвийский Даугавпилс. Теперь у 53-летнего специалиста произошел безумный "карьерный скачок" – команда из низов третьего дивизиона России.
Заметим, что питерская Звезда сильно привлекает бывших представителей Шахтера, ставших предателями. В предыдущий тренерский штаб входили Геннадий Зубов, Виталий Виценец и Анатолий Скирчук.
Самые известные предатели Шахтера – игроки и тренеры, перешедшие на темную сторону