Бывшие игроки и тренеры Шахтера продолжают упорно исполнять роль прислуги для страны-оккупанта.

Геннадий Орбу официально стал новым главным тренером Звезды из Санкт-Петербурга.

"Стояли по пять часов в очереди под гранатометами": Орбу вспомнил ужасы, пережившие в Мариуполе ради воды

Бывший хавбек Шахтера (238 матчей) и сборной Украины (17 матчей) пережил ужас оккупации Мариуполя, но так ничего и не понял. Орбу тренировал вторую команду "горняков", Ильичевец, Севастополь, латвийский Даугавпилс. Теперь у 53-летнего специалиста произошел безумный "карьерный скачок" – команда из низов третьего дивизиона России.

Заметим, что питерская Звезда сильно привлекает бывших представителей Шахтера, ставших предателями. В предыдущий тренерский штаб входили Геннадий Зубов, Виталий Виценец и Анатолий Скирчук.

Самые известные предатели Шахтера – игроки и тренеры, перешедшие на темную сторону