Колишні гравці та тренери Шахтаря продовжують вперто виконувати роль прислуги для країни-окупанта.

Геннадій Орбу офіційно став новим головним тренером Звєзди зі Санкт-Петербурга.

"Стояли по п'ять годин у черзі під гранатометами": Орбу пригадав жахи, які пережив у Маріуполі заради води

Колишній хавбек Шахтаря (238 матчів) та збірної України (17 матчів) пережив жахіття окупації Маріуполя, але так нічого і не зрозумів. Орбу тренував другу команду "гірників", Іллічівець, Севастополь, латвіський Даугавпілс. Тепер у 53-річного фахівця відбувся шалений "кар'єрний стрибок" – команда з низів третього дивізіону Росії.

Зауважимо, що пітерська Звєзда сильно приваблює колишніх представників Шахтаря, які стали зрадниками. У попередній тренерський штаб входили Геннадій Зубов, Віталій Віценець і Анатолій Скирчук.

Найвідоміші зрадники Шахтаря – гравці та тренери, які перейшли на темний бік