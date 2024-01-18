После ухода из Лос-Анджелес Гэлакси 33-летний бразилец находится в статусе свободного агента. Дуглас Коста хочет вернуться в Бразилию и попробовать выиграть трофеи в национальном чемпионате.

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Как сообщает Globo, вингер ведет переговоры с Крузейро, однако ни одного предложения игроку еще не поступило. Дуглас Коста ознакомился с клубным проектом и хотел бы присоединиться именно к этой команде, которой владеет легендарный нападающий Роналдо.

Напомним, что Дуглас Коста пять лет выступал за Шахтер, в составе которого выиграл ряд трофеев. В частности бразилец пять раз завоевывал титул чемпиона Украины. В общем Коста сыграл за дончан в 203 матчах, в которых забил 38 голов и отдал 40 ассистов.

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