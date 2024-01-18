Экс-игрок Барселоны и сборной Бразилии Дани Алвес до сих пор находится за решеткой.

Бразильца в январе 2023 года взяли под стражу по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне. Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения. Адвокат потерпевшей настаивает на 12 годах заключения.

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Согласно информации Cope, защита Алвеса утверждает, что футболист в ту ночь был пьян. Это ухудшило его когнитивные способности, из-за чего он не осознавал, что делает. Отмечается, что это может стать смягчающим фактором в приговоре. Защита бразильца впервые упомянула об опьянении

Ранее Алвес представил суду четыре разные версии случившегося. После ареста он утверждал, что не знает жертву. Затем Дани сообщил, что был с девушкой в туалете ночного клуба, но между ними ничего не произошло. После бразилец заявил, что у них был минет по обоюдному согласию. Наконец, в апреле прошлого года, когда были обнаружены следы спермы Алвеса, футболист сказал, что у него был вагинальный секс с девушкой по обоюдному согласию.

Ожидается, что суд над бразильцем начнется 5-7 февраля 2024 года.

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