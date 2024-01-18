Після відходу з Лос-Анджелес Гелаксі 33-річний бразилець перебуває у статусі вільного агента. Дуглас Коста хоче повернутися в Бразилії й спробувати виграти трофеї у національному чемпіонаті.

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Як повідомляє Globo, вінгер веде перемовини з Крузейро, проте жодної пропозиції гравцю ще не надійшло. Дуглас Коста ознайомився з клубним проєкт і хотів би приєднатися саме до цієї команди, якою володіє легендарний нападник Роналдо.

Нагадаємо, що Дуглас Коста п'ять років виступав за Шахтар, у складі якого виграв низку трофеїв. Зокрема бразилець п'ять разів здобував титул чемпіона України. Загалом Коста відіграв за донеччан у 203 матчах, в яких забив 38 голів та віддав 40 асистів.

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