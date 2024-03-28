В чемпионате Бразилии Параенсе состоялся плей-офф с участием команды экс-игрока Шахтера и Операриу (1:0). Фернандиньо стал участником одного из курьезных эпизодов.

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Полузащитник Атлетико Паранаэнсе отдал опасный пас вперед на своего партнера, когда арбитр матча его прервал. Фернандиньо истерично махал руками перед судьей, выражая свой гнев. Рефери понял свою ошибку и не показал игроку желтой карточки.

Напомним, Фернандиньо выступал за Шахтер с 2005 по 2013 годы. В составе "горняков" провел 284 матча, забив 53 гола и отдав 50 ассистов. С Шахтером полузащитник шесть раз завоевывал титул чемпиона Украины, а также выигрывал Кубок УЕФА.

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