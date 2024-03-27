"Зеленые" в товарищеском матче встречались с ЮАР. Ничью в матче для сборной Алжира добыл полузащитник Яссин Бензия.

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Игрок Карабаха получил передачу в штрафной площади соперника, находясь спиной к воротам. Подделал мяч и красивым ударом через себя попал в сетку ворот, сравняв таким образом счет на табло.

Напомним, Яссин Бензия – воспитанник французского Лиона. Он успел поиграть за Лилль, Дижон, Фенербахче, Олимпиакос. За сборную Алжира он дебютировал в 2016 году в матче квалификации Кубка африканских наций 2017 против Эфиопии.

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Benzia’s goal for Algeria last night was so good he pulled his hamstring. pic.twitter.com/ZSjnpUxVtX — The Extreme Football Enthusiast (@ExtremeFootbal4) March 27, 2024