У чемпіонаті Бразилії Параєнсе відбувся плей-офф за участю команди екс-гравця Шахтаря та Операріу (1:0). Фернандінью став учасником одного з курйозних епізодів.

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Півзахисник Атлетіко Паранаенсе віддав небезпечний пас вперед на свого партнера, коли арбітр матчу його перервав. Фернандінью істерично махав руками перед суддею, висловлюючи свій гнів. Рефері зрозумів свою помилку і не показав гравцю жовтої картки.

Нагадаємо, Фернандінью виступав за Шахтар з 2005 по 2013 роки. У складі "гірників" провів 284 матчі, забивши 53 голи та віддавши 50 асистів. З Шахтарем півзахисник шість разів здобував титул чемпіона України, а також вигравав Кубок УЄФА.

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