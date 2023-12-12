Аль-Джазира официально объявила об увольнении 53-летнего нидерландца с должности главного тренера. Команда набрала всего 4 очка в 5 турах чемпионата, а последней каплей стал вылет из Кубка лиги ОАЭ.

Роналду и Месси сойдутся еще раз в историческом турнире – официально утверждены дата и место

Де Бур имел звездную игровую карьеру, а вот тренерская складывается посредственно. После 6 оптимистичных лет во главе родного Аякса (2010-2016) нидерландца преследуют провалы и быстрые увольнения – Интер, Кристал Пэлас, сборная Нидерландов, теперь Аль-Джазира разочаровалась всего за полгода и 14 матчей. Лишь в Атланте Юнайтед де Бур продержался дольше года и завоевал хоть какой-то трофей (Открытый Кубок США).

Напомним, что в группе Евро-2020 сборная Нидерландов под руководством этого специалиста одолела Украину со счетом 3:2, но затем вылетела от Чехии на стадии 1/8 финала. После этого де Бур имел 2 года паузы в тренерской карьере.

Когда за дело берется Особенный: как Моуринью превратил ветеранов и "сбитых летчиков" в победителей ЛЧ