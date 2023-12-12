Франк де Бур неабияк пошкодував про своє рішення повернутися до тренерської роботи.

Аль-Джазіра офіційно оголосила про звільнення 53-річного нідерландця з посади головного тренера. Команда набрала всього 4 очки у 5 турах чемпіонату, а останньою краплею став виліт з Кубка ліги ОАЕ.

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Де Бур мав зіркову ігрову кар'єру, а от тренерська складається посередньо. Після 6 оптимістичних років на чолі рідного Аякса (2010-2016) нідерландця переслідують провали та швидкі звільнення – Інтер, Крістал Пелас, збірна Нідерландів, тепер Аль-Джазіра розчарувалась всього за півроку і 14 матчів. Лише в Атланті Юнайтед де Бур затримався на понад рік і завоював бодай якийсь трофей (Відкритий Кубок США).

Нагадаємо, що в групі Євро-2020 збірна Нідерландів під керівництвом цього фахівця здолала Україну з рахунком 3:2, але потім вилетіла від Чехії на стадії 1/8 фіналу. Після цього де Бур 2 роки паузи у тренерській кар'єрі.

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