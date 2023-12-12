Флоридский клуб официально подтвердил первое в своей истории международное турне. Интер Майами приедет в Саудовскую Аравию на Сезонный кубок Эр-Рияда.

Месси стал спортсменом года по версии Time

Соперниками Месси, Кривцова и компании станут местные гранды – Аль-Хиляль и Аль-Наср. 29 января Интер встретится с первыми, за которых выступают Митрович, Милинкович-Савич, Кулибали и другие звезды. Впрочем, главным блюдом все же выглядит поединок с Аль-Насром 1 февраля. Болельщики смогут насладиться еще одной дуэлью Месси и Роналду, хотя и на товарищеском уровне.

Напомним, год назад уже был похожий спектакль. Роналду в составе сборной команды звезд Аль-Насра/Аль-Хиляля уступил ПСЖ 4:5, когда Месси еще выступал за французский клуб.

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