"Репутация Месси сыграла огромную роль. Я надеялся, что Левандовски выиграет "Золотой мяч". Нам нужно исправить эту несправедливость и вручить Роберту награду за 2020 год. Я слышал, что это может произойти", – сказал Лизаразю в эфире Téléfoot.

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Напомним, во время церемонии награждения Месси обратился к Левандовски, подчеркнув, что поляк заслуживал "Золотого мяча" в 2020-м. Тогда France Football отменил голосование из-за влияния пандемии коронавируса на мир футбола.

Главный редактор издания Паскаль Ферре не исключает, что Левандовски получит трофей постфактум. При этом он отметил, что его редакция не спешит с принятием окончательного решения.

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