Легенда сборной Франции просит отдать "Золотой мяч" Левандовски: "Нужно исправить эту несправедливость"
Экс-защитник Баварии и сборной Франции Биксант Лизаразю недоволен результатами голосования за "Золотой мяч".
"Репутация Месси сыграла огромную роль. Я надеялся, что Левандовски выиграет "Золотой мяч". Нам нужно исправить эту несправедливость и вручить Роберту награду за 2020 год. Я слышал, что это может произойти", – сказал Лизаразю в эфире Téléfoot.
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Напомним, во время церемонии награждения Месси обратился к Левандовски, подчеркнув, что поляк заслуживал "Золотого мяча" в 2020-м. Тогда France Football отменил голосование из-за влияния пандемии коронавируса на мир футбола.
Главный редактор издания Паскаль Ферре не исключает, что Левандовски получит трофей постфактум. При этом он отметил, что его редакция не спешит с принятием окончательного решения.
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"Si on doit rééquilibrer quelque chose, c'est rééquilibrer l'injustice en lui remettant le Ballon d'Or 2020. J'ai entendu dire que ça pourrait être le cas."— Téléfoot (@telefoot_TF1) December 5, 2021
Selon @BixeLizarazu, Robert Lewandowski recevrait le Ballon d'Or 2020 !
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