"Репутація Мессі зіграла величезну роль. Я сподівався, що Лєвандовскі виграє "Золотий м'яч". Нам потрібно виправити цю несправедливість і вручити Роберту нагороду за 2020 рік. Я чув, що це може статися", – сказав Лізаразю в ефірі Téléfoot.

Роббен "зрадив" екс-партнера по Баварії у виборі "Золотого м'яча-2021"

Нагадаємо, під час церемонії нагородження Мессі звернувся до Лєвандовскі, підкресливши, що поляк заслуговував на "Золотий м'яч" у 2020-му. Тоді France Football скасував голосування через вплив пандемії коронавірусу на світ футболу.

Головний редактор видання Паскаль Ферре не виключає, що Левандовскі отримає трофей постфактум. При цьому він зазначив, що його редакція не поспішатиме з прийняттям остаточного рішення.

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