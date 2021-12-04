Напомним, 29 ноября Лионель Месси получил свой 7-й "Золотой мяч" от France Football. Аргентинец стал победителем голосования среди 180-ти журналистов, на 33 голоса опередив финишировавшего вторым Роберта Левандовски.

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Теперь стали известны подробности голосования каждой страны. Как всегда, выбор некоторых журналистов вызвал обсуждение. Так, Левандовски обошел Месси в голосовании посреди большинства европейских и африканских репортеров. А вот нападающий ПСЖ триумфовал в Азии и Южной Америке. При этом представитель Бразилии, поставивший на первое место Кевина де Брюйне, не включил Лионеля даже в топ-5, информирует Marca.

Не исключено, что тамошний журналист просто затаил обиду на Месси, ведь летом Лео в составе сборной Аргентины обыграл Бразилию в финале Копа Америка. Также Лионель не получил ни одного голоса от Эритреи, Молдовы, Венгрии и Гамбии. Боливия, Казахстан, Греция, Гранада, Судан и Туркменистан отдали Месси Ппальму первенства, а для Левандовски от этих стран не нашлось места в топ-5.

Представитель Аргентины – Энрике Вольф – тоже оставил Роберта вне пятерки, а Месси поставил первым. Во Франции уже предполагают, что такой выбор журналиста был связан с желанием устранить главного конкурента десятки "альбиселестес".

За Карима Бензема проголосовали в 10 странах, среди которых выделяется Испания. Также француза назвали победителем, в частности Мадагаскар, Того, Чад, Тунис и Коморские острова.

Н'Голо Канте получил первое место от Эстонии и Португалии. Интересно, что родина Криштиану Роналду оставила своего легендарного соотечественника за пределами заветной пятерки. Главный редактор France Football, на которого португалец "наехал" перед церемонией награждения, не получил ни одного балла и от французов.

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