Легендарный нападающий уже давно находится на футбольной пенсии, но с возрастом его навыки не стали хуже.

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Ромарио принял участие в любительском турнире в Бразилии. 57-летний форвард поразил публику невероятной формой. Ромарио легко обыгрывал своих соперников, демонстрируя фантастические финты. Он также стал автором нескольких голов на турнире.

Напомним, что Ромарио трижды завоевывал титул чемпиона Нидерландов в составе ПСВ, дважды выигрывал Ла Лигу с Барселоной. За сборную Бразилии он сыграл в 70 матчах, забив 55 мячей. С "Селесао" Ромарио завоевывал титул чемпиона мира в 1994 году, а также дважды завоевывал Кубок Америки.

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