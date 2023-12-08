В ночь с четверга на пятницу в Майами (штат Флорида, США) состоялась жеребьёвка Копа Америка 2024.

Во время жеребьевки участники Копа Америка 2024 были разбиты на четыре корзины – в каждой по четыре команды. Первую корзину составил квартет из сборных Аргентины, Бразилии, США и Мексики. Таким образом, очная встреча Аргентины и Бразилии становилась возможной только в матче за третье место или финале.

Месси может выиграть Копа Америка 2024 года в "родном" городе

Согласно правилам жеребьевки, ни одна из групп не могла содержать в себе более чем три южноамериканские команды и более чем две сборные, представляющие КОНКАКАФ.

Результаты жеребьевки Копа Америка 2024:

Группа A: Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго,

Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка,

Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия,

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Гондурас/Коста-Рика.

Два участника Кубка Америки от КОНКАКАФ определятся по итогам раунда плей-ин. В турнире сыграют победители матчей Канада – Тринидад и Тобаго и Коста-Рика – Гондурас, которые пройдут в США 23 марта.

В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы. Матчи состоятся в США в период с 20 июня по 14 июля.

Напомним, что действующим победителем Копа Америки является сборная Аргентины, которая получила трофей в 2021 году.