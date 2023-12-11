Легендарний нападник вже давно перебуває на футбольній пенсії, але з віком його навички не стали гірше.

Копа Амеріка-2024: результати жеребкування – Аргентина і Бразилія дізналися суперників на груповому етапі

Ромаріо взяв участь в аматорському турнірі в Бразилії. 57-річний форвард вразив публіку неймовірною формою. Ромаріо легко обігрував своїх суперників, демонструючи фантастичні фінти. Він також став автором кількох голів на турнірі.

Нагадаємо, що Ромаріо тричі здобував титул чемпіона Нідерландів у складі ПСВ, двічі вигравав Ла Лігу з Барселоною. За збірну Бразилії він зіграв у 70 матчах, забивши 55 м'ячів. З "Селесао" Ромаріо здобував титул чемпіона світу у 1994 році, а також двічі завойовував Кубок Америки.

Динаміт, який не здетонував на Камп Ноу – провал вибухового піонера не зачинив двері Барселони для суперзірки-спадкоємця