ФК Америка Рио-де-Жанейро на своем официальном сайте сообщил, что Ромарио стал президентом клуба.

"Приход Ромарио на должность президента символизирует надежду на еще больше славных дней, укрепление структуры клуба, поощрение формирования новых талантов и достижения значительных достижений в национальных и международных соревнованиях.

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В это время обновления мы приглашаем всех болельщиков, участников и любителей футбола собраться вместе, чтобы поддержать это новое руководство. Поскольку Ромарио возглавляет наш клуб, мы верим, что будущее многообещающее и что вместе, клуб и болельщики, мы напишем прекрасные страницы в истории бразильского футбола", – говорится в сообщении.

Напомним, Ромарио трижды завоевывал титул чемпиона Нидерландов в составе ПСВ, дважды выигрывал Ла Лигу с Барселоной. За сборную Бразилии он сыграл в 70 матчах, забив 55 мячей. С "Селесао" Ромарио завоевывал титул чемпиона мира в 1994 году, а также дважды завоевывал Кубок Америки.

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