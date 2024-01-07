ФК Амеріка Ріо-де-Жанейро на своєму офіційному сайті повідомив, що Ромаріо став президентом клубу.

"Прихід Ромаріо на посаду президента символізує надію на ще більше славних днів, зміцнення структури клубу, заохочення формування нових талантів і досягнення значних досягнень у національних і міжнародних змаганнях.

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У цей час оновлення ми запрошуємо всіх уболівальників, учасників і любителів футболу зібратися разом, щоб підтримати це нове керівництво. Оскільки Ромаріо очолює наш клуб, ми віримо, що майбутнє багатообіцяюче і що разом, клуб і вболівальники, ми напишемо прекрасні сторінки в історії бразильського футболу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ромаріо тричі здобував титул чемпіона Нідерландів у складі ПСВ, двічі вигравав Ла Лігу з Барселоною. За збірну Бразилії він зіграв у 70 матчах, забивши 55 м'ячів. З "Селесао" Ромаріо здобував титул чемпіона світу у 1994 році, а також двічі завойовував Кубок Америки.

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