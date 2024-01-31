Легенда Реала раскритиковал Хави за решение покинуть Барселону: "Он думал только о себе"
Бывший полузащитник Реала Гути резко высказался по поводу Хави, который решил уйти из Барселоны по окончании сезона.
"Он выглядел ошеломленным. Это было выше его сил. Хави с детства был в Барселоне, но он не знал, что означает пост тренера там: проигрываешь – и тебя убивают, играешь плохо – и тебя убивают. Разве он не знал этого? Хави не был готов к этому.
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Рядом с Лапортой есть люди, которые говорят, о чем нужно подумать перед пресс-конференцией. А если тренер захотел поговорить о таком – пусть идет сразу. То, что он объявил о своей отставке таким образом, никому не пойдет на пользу. Хави думал только о себе, а не о Барселоне.
Почему Лапорта не уволит тренера за плохие результаты? Потому что это Хави. Это очевидно", – цитирует экс-игрока La Sexta.
Напомним, что Гути – воспитанник Реала. В составе "сливочных" он выиграл 15 трофеев, включая пять титулов чемпиона Испании и три Лиги чемпионов.
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