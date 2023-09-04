Бывшие игроки Манчестеров работали для Sky Sports на Эмирейтс, где Юнайтед приехал в гости к Арсеналу. Перед матчем Кин и Ричардс поднялись в заведение для VIP-персон, но там их встретил слишком эмоциональный мужчина.

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"Похоже, фанат попытался ударить Роя Кина головой. Затем я увидел след между его бровями. Майка Ричардс вмешался и прижал фаната к двери. Я услышал крики и был ошеломлен, когда увидел, кто участники ссоры.

Ричардс очень сильно удерживал фаната от нападения на Кина. Охрана не могла разделить их двоих. Кин просил находившихся поблизости сотрудников вызвать полицию. Вызвали дополнительную охрану, которая вывела фаната эскалатором вниз. Кин и Ричардс вышли через другую дверь и, наверно, вернулись к своей работе.

После этого мы заметили немного крови на дороге, которой вывели фаната. Ричардс выступил как телохранитель Кина", – Express цитирует свидетеля событий. На камеру попал момент, когда 35-летний Ричардс крепко схватил нападающего за барки, а 52-летний Кин что-то кричит ему в лицо.

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