Колишні гравці Манчестерів працювали для Sky Sports на Емірейтс, де Юнайтед приїхав у гості до Арсенала. Перед матчем Кін та Річардс піднялися в заклад для VIP-персон, але там їх зустрів надто емоційний чоловік.

Кривдник Холанда, друг Шевченка і ще три найвидатніші капітани в історії

"Схоже, фанат спробував вдарити Роя Кіна головою. Потім я побачив слід між його бровами. Майка Річардс втрутився і притис фаната до дверей. Я почув крики і був приголомшений, коли побачив, хто учасники сварки.

Річардс дуже сильно утримував фаната від нападу на Кіна. Охорона не могла розділити їх двох. Кін просив співробітників, які перебували поблизу, викликати поліцію. Викликали додаткову охорону, яка вивела фаната ескалатором вниз. Кін та Річардс вийшли через інші двері і, напевно, повернулися до своєї роботи.

Після цього ми помітили трішки крові на дорозі, якою вивели фаната. Річардс виступив наче тілоохоронець Кіна", – Express цитує свідка подій. На камеру потрапив момент, коли 35-річний Річардс міцно схопив нападника за барки, а 52-річний Кін щось кричить йому в обличчя.

"Я обдурив смерть": екс-гравець Ліверпуля ліз бити Кантона і важив 170 кг – історія дивовижного перевтілення