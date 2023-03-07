"Футбол 24" рассказывает историю Нила Раддока – скандального экс-игрока Ливерпуля и ряда других английских клубов. Аномальный лишний вес бывшего футболиста чуть не отправил его на тот свет.

Нил Раддок – известный центральный защитник Ливерпуля эпохи 90-х по прозвищу "Бритва". С мерсисайдцами он выиграл лишь Кубок лиги 1994/95, а в течение карьеры сыграл за "красных" 152 матча (12 голов, 6 ассистов). Также поиграл за родной Миллуолл, Саутгемптон, Тоттенхэм, Вест Хэм и Кристал Пэлас. Раддок снискал славу из-за своей жесткой манеры игры, от которой страдали его известные соперники – Эрик Кантона, Энди Коул, Иан Райт и т.д.

На протяжении карьеры англичанин регулярно попадал в ряд скандалов. Один из самых известных случился в матче Ливерпуля против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд. В той игре Эрик Кантона в ответ на мелкие фолы и провокации посмеялся над лишним весом оппонента, назвав Раддока "толстой с*кой". Тот схватил француза за воротничок футболки. Такой наглости "Король Эрик" не стерпел, угрожая игроку Ливерпуля дракой в тоннеле после финального свистка на Олд Траффорд.

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"Честно говоря, в тот момент я немного запаниковал, ведь Кантона был больше меня. В той игре Эрик забил нам гол на последней минуте, а после матча задел ногой мой зад, пытался ударить локтем и сказал: "в тоннель, в тоннель" Он побежал, а я иду и думаю: "А где же этот французский х*й?".

К счастью, рядом со мной был Дэвид Джеймс, а Кантона после того сезона завершил карьеру, потому больше я против него не играл. Но в одной из книг Алекса Фергюсона упоминается, что Кантона больше всего обижался, когда играл против меня", – вспоминал Нил Раддок.

Это далеко не единственный скандальный случай из карьеры Раддока. Воспитанник Миллуолла в Саутгемптоне поиграл рядом с легендарным Мэтью Ле Тиссье, а в своем дебютном матче за Тоттенхэм получил перелом ноги (интересно, что это произошло как раз в игре с Ливерпулем). Уже в составе мерсисайдцев Нил сломал сопернику челюсть – дело даже рассматривал гражданский суд, но установил отсутствие умысла в действиях футболиста, избежавшего ответственности.

В 1996 году защитник Ливерпуля в подкате сломал Энди Коулу две ноги в матче резервных команд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед – рентген показал трещины кости на обоих конечностях. "Мне жаль, я не хотел этого. Я хотел сломать ему только одну ногу", – шутил позже Раддок, который, правда, попросил прощения у нападающего МЮ сразу же, как только узнал о его серьезной травме.

Отдельная графа карьеры англичанина – его отношения с французами. Из Ливерпуля он ушел как раз после прихода Жерара Улье, а кроме инцидента из Кантона, был еще и конфликт с Патриком Виейра в поединке Вест Хэма и Арсенала. Нынешний наставник Кристал Пэлас в том матче получил красную и плюнул в защитника "молотков", за что получил длительную дисквалификацию.

Еще когда Раддок выступал за Тоттенхэмом (летом 1993-го Ливерпуль выложил за него 2,5 млн фунтов), к нему приклеилось прозвище "Бритва". На Уайт Харт Лейт (тогдашняя домашняя арена "шпор") состоялся боксерский бой с участием канадца Донована Раддока, прозванного "Бритвой". После этого аналогичный "титул" присвоили и футболисту, хотя Нил все отрицал. По словам Раддока, жена так называла его еще до того поединка.

От "Бритвы" страдали не только соперники. В матче АПЛ между Ливерпулем и Ньюкаслом Нил схватил арбитра за гениталии. "Я лежал на газоне, получив травму, а рефери говорит мне подниматься. Меня съедает невероятная боль, а он говорит, что хватит притворяться. Вот я и схватил его за яйца, мол, ну как, не больно?" – объяснял Нил свой поступок.

Раддок всегда страдал от лишнего веса – проблема была еще тогда, когда он играл в футбол (англичанин даже входил в топ-20 игроков-"тяжеловесов"). Не в последнюю очередь именно поэтому Нил регулярно "косил" своих соперников, компенсируя нехватку скорости, но после завершения игровой карьеры проблема, очевидно, лишь обострилась.

Раддок ушел из футбола 20 лет назад, а со временем сказались его давние злоупотребления алкоголем, которые привели к разводу с женой и даже банкротству. Как оказалось, это была отнюдь не главная проблема известного скандалиста.

Еще в 2019 году бывший игрок сборной Англии (1 матч против Нигерии в 1994-м) получил суровое предупреждение от врачей. Медики рекомендовали ему как можно скорее похудеть хотя бы на 30 килограммов, чтобы снизить риск инфаркта. Поэтому Нилу даже сделали операцию, установив кардиостимулятор. Но дальше наступил печально известный коронавирус и локдаун продолжительностью в несколько месяцев...

"В первые месяцы пандемии COVID-19 я, как и все, сидел дома и стал очень ленивым. В то время, сидя в четырех стенах, я открыл для себя сервис доставки еды Uber Eats. Появилась возможность заказывать мороженое, не выходя из дома. Я становился все больше и ленивее. Это е***ое сумашествие", – приводит признание Раддока Daily Mail.

По словам экс-футболиста, он не мог контролировать свой рацион, и каждый день делал бутерброды с беконом только для того, чтобы чем-нибудь заняться. Как следствие, за последние годы его вес вырос до аномальных 171 килограмма – появилась серьезная угроза не только здоровью, но и жизни.

К счастью для Раддока, на одном из благотворительных матчей он встретил своего друга – английского телеведущего Джеймса Арджента, который в мае 2021-го отважился на операцию по удалению части желудка. После этого мужчина похудел на 82 (!) килограмма, вернувшись к полноценной активной жизни. "Это была просто судьба. Увидев, в какой фантастической форме находится Ардж, у меня не осталось никаких сомнений". 8 сентября 2022 года бывший игрок Ливерпуля таки лег на операцию.

В процессе хирургического вмешательства "Бритве" удалили две трети желудка. Теперь Нилу Раддоку достаточно употреблять гораздо меньше еды, чтобы утолить голод. К счастью, хирургическое вмешательство оправдало себя – теперь экс-футболист весит примерно на 45 килограммов меньше.

* Нил Раддок до и после операции

Через несколько месяцев после операции 54-летний отец четырех детей снова чувствует себя счастливым. "Бритва" снимается в нескольких телевизионных программах, планирует сбросить еще хотя бы 20 килограммов, начал больше играть в гольф и доволен, что может заехать с семьей в McDonald's без ущерба своему здоровью.

"В ресторане я могу заказать 4 блюда и попробовать каждое по небольшому куску. Мне этого достаточно. Я захожу в McDonald's и мне ничего не хочется. Раньше даже если я не был голоден, то заказать рыбное филе, шоколадный коктейль, чизбургер и большой Биг Мак было нормой. Я все это съедал.

Знаю, что эти слова прочитают многие люди и скажут, что я обманул их. Я скажу, что сделал. Я обманул смерть. Те, кто знают, как я жил раньше, понимают, как долго я мог продолжать в том же духе, и чем это все могло закончиться", – подытоживает свою историю Нил Раддок.

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