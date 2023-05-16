Бывший игрок Манчестер Юнайтед Гари Невилл подверг резкой критике Арсенал, который фактически потерял шансы на чемпионство АПЛ после поражения от Брайтона (0:3). Особенно досталось Александру Зинченко.

"Считаю, что один из элементов потери титула – характер поражений. Когда вели 2:0, когда проигрывали командам из нижней части таблицы перед камбеком, когда произошло то, что против Брайтона.

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Я всегда сомневался, является ли Арсенал командой, достойной идти первой, глядя на некоторые происходившие вещи, такие как чрезмерное празднование победы над Астон Виллой. Я обращаю внимание на мелочи, которые могут показаться немного суровыми.

Зинченко после матча с Борнмутом праздновал час с болельщиками и кричал. Вы хотите, чтобы ваши лидеры распространяли хладнокровие и успокаивали всех, а не поднимали эмоции? Психологически стало очень тяжело, это вызвало большие проблемы за последние несколько недель", – заявил Невилл в эфире Sky Sports.

Напомним, "канониры" долгое время лидировали в АПЛ, но сейчас идут вторыми, отставая на 4 пункта от Манчестер Сити, у которого на 1 матч больше. Зинченко провел 27 поединков в чемпионате.

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