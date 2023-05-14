Арсенал дома получил разгром от Брайтона (0:3) в рамках 36-го тура АПЛ. Голы в матче забивали Хулио Энсисо, Дениз Ундав и Первис Эступиньян.

Брайтон c Роберто Де Дзерби демонстрирует отличные результаты, но в прошлом туре был сенсационно разгромлен Эвертоном. Не обошлось без удачи, однако Виталий Миколенко и компания показали, как организованной игрой можно сдержать "чаек".

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Сегодня такая задача встала перед Арсеналом, теряющим шансы на чемпионство. Микель Артета вынужден доигрывать сезон без Александра Зинченко – травмированного украинца подменяет Тирни. В лазарете "канониров" также важный Салиба, а сегодня получил повреждение Мартинелли.

Главная интрига заключалась в том, кто выигрывает борьбу за инициативу. Обычно соперники отдают владение и Арсеналу, и Брайтону. Здесь ожидалась борьба. Догматичный Де Дзерби решил сыграть в контроль даже на Эмирейтсе.

Арсенал грамотно прессинговал, заставлял гостей ошибаться и создавал благодаря этому моменты. После обрезок Брайтона "канониры" мгновенно разгоняли быстрые атаки. Так могли забивать Жезус, Эдегор и Сака, а лучший шанс возник у Троссара.

В целом было очень много борьбы. Команды в два раза чаще фолили, чем били по воротам. Арбитр поймал вайбы УПЛ и разрешал грубость. Игра превратилась в постоянные жалобы с обеих сторон. Брайтон изредка все это разбавлял выпадами к чужим воротам.

В перерыве Де Дзерби сделал важную адаптацию, сразу спровоцировавшую гол. Брайтон выманил Арсенал в прессинг, но вместо привычных коротких передач пошел дальний вынос на Митому. Гости этим пасом отрезали почти половину соперников, Митома накрутил Уайта и подключил к атаке Эступиньяна, а тот со второй попытки ассистировал Энсисо. Парагваец выглядел плохо, порол атаки неудачными решениями, однако в конце концов стал героем.

Важный нюанс в эпизоде с голом – проблемы Кивиора. Фергюсон в ключевой момент атаки наступил на ногу поляку и снял с него бутс. Якуб на миг опустился поправить бутс, а в это время полетела подача на голову Энсисо. Хулио без сопротивления с метра переправил мяч в сетку.

Брайтон внес необходимые коррективы и лишил Арсенала любых вариантов обострения. Артета попытался исправить ситуацию заменами, но ничего не помогло. Хозяева за весь второй тайм организовали один момент – неточный удар Нелсона.

Троссар так разочаровался в Арсенале, что решил сыграть за свою бывшую команду. Бельгиец на собственной половине подарил мяч Брайтону, а Ундав удвоил преимущество гостей. Точку в матче поставил Эступиньян, добив мяч в сетку после удара Ундава и сейва вратаря. Разгром.

Брайтон набрал 58 очков и поднялся на 6 место. Арсенал же потерял последние надежды на титул. Манчестер Сити сегодня победил и оторвался на 4 очка (имея матч в запасе).

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