"Мартинелли травмирован. Это был ужасный фол, позорное нарушение правил. У него небольшое повреждение, но он должен быть в порядке. Думаю, к концу сезона вернется на поле.

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Относительно Зинченко – не уверен. Увидим. Все работают, чтобы вернуться к концу сезона. То же касается Салиба", – цитирует О'Дрисколла Sport Bible.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко получил травму икроножной мышцы и выбыл до конца сезона. Наставник Арсенала Микель Артета не подтвердил эту информацию, и Александр даже участвовал в тренировке команды перед матчем с Брайтоном, однако в заявку на игру не попал.

К слову, в текущем сезоне украинец провел за Арсенал 33 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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