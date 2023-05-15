Врач Арсенала оценил шансы Зинченко вернуться к концу сезона
Врач "канониров" Гери О'Дрисколл рассказал о лазарете команды.
"Мартинелли травмирован. Это был ужасный фол, позорное нарушение правил. У него небольшое повреждение, но он должен быть в порядке. Думаю, к концу сезона вернется на поле.
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Относительно Зинченко – не уверен. Увидим. Все работают, чтобы вернуться к концу сезона. То же касается Салиба", – цитирует О'Дрисколла Sport Bible.
Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко получил травму икроножной мышцы и выбыл до конца сезона. Наставник Арсенала Микель Артета не подтвердил эту информацию, и Александр даже участвовал в тренировке команды перед матчем с Брайтоном, однако в заявку на игру не попал.
К слову, в текущем сезоне украинец провел за Арсенал 33 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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