Колишній гравець Манчестер Юнайтед Гарі Невілл різко розкритикував Арсенал, який фактично втратив шанси на чемпіонство АПЛ після поразки від Брайтона (0:3). Особливо дісталось Олександру Зінченку.

"Вважаю, що один з елементів втрати титулу – характер поразок. Коли вели 2:0, коли програвали командам з нижньої частини таблиці перед камбеком, коли трапилось те, що проти Брайтона.

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Я завжди сумнівався, чи є Арсенал командою, гідною йти першою, дивлячись на деякі речі, які відбувалися, як-от надмірне святкування звитяги над Астон Віллою. Я звертаю увагу на дрібниці, які можуть здатися трохи суворими.

Зінченко після матчу з Борнмутом годину святкував з уболівальниками та кричав. Ви хочете, щоб ваші лідери поширювали холоднокровність та заспокоювали всіх, а не здіймали емоції? Психологічно стало дуже важко, це викликало великі проблеми протягом останніх кількох тижнів", – заявив Невілл в етері Sky Sports.

Нагадаємо, "каноніри" тривалий час лідирували в АПЛ, але зараз йдуть другими, відстаючи на 4 пункти від Манчестер Сіті, у якого на 1 матч менше. Зінченко провів 27 поєдинків у чемпіонаті.

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