Легенда МЮ наїхав на Зінченка через провали Арсенала наприкінці сезону
Колишній гравець Манчестер Юнайтед Гарі Невілл різко розкритикував Арсенал, який фактично втратив шанси на чемпіонство АПЛ після поразки від Брайтона (0:3). Особливо дісталось Олександру Зінченку.
"Вважаю, що один з елементів втрати титулу – характер поразок. Коли вели 2:0, коли програвали командам з нижньої частини таблиці перед камбеком, коли трапилось те, що проти Брайтона.
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Я завжди сумнівався, чи є Арсенал командою, гідною йти першою, дивлячись на деякі речі, які відбувалися, як-от надмірне святкування звитяги над Астон Віллою. Я звертаю увагу на дрібниці, які можуть здатися трохи суворими.
Зінченко після матчу з Борнмутом годину святкував з уболівальниками та кричав. Ви хочете, щоб ваші лідери поширювали холоднокровність та заспокоювали всіх, а не здіймали емоції? Психологічно стало дуже важко, це викликало великі проблеми протягом останніх кількох тижнів", – заявив Невілл в етері Sky Sports.
Нагадаємо, "каноніри" тривалий час лідирували в АПЛ, але зараз йдуть другими, відстаючи на 4 пункти від Манчестер Сіті, у якого на 1 матч менше. Зінченко провів 27 поєдинків у чемпіонаті.
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