"Я благодарен клубу, президенту Скарони и генеральному директору Газидису за это назначение.

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Это большая честь для меня, я полон гордости. Радуюсь, что клуб вспомнил меня, чтобы добавить еще одну частичку к славному знамени клуба и всегда оставаться великим Миланом", – цитирует 60-летнего итальянца официальный сайт клуба.

Франко Барези защищал цвета "россонери" в 1977-1997 гг. и завоевал с командой 6 Скудетто, 3 Кубка европейских чемпионов и другие трофеи. Его прощальный матч за Милан состоялся ровно 23 года назад.

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