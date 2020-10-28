"Я вдячний клубу, президенту Скароні та генеральному директору Газідісу за це призначення.

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Це велика честь для мене, я сповнений гордощів. Радію, що клуб згадав мене, щоб додати ще одну частинку до славного прапору клубу та завжди залишатися великим Міланом", – цитує 60-річного італійця офіційний сайт клубу.

Франко Барезі захищав кольори "россонері" в 1977-1997 рр. і здобув із командою 6 Скудетто, 3 Кубки європейських чемпіонів та інші трофеї. Його прощальний матч за Мілан відбувся рівно 23 роки тому.

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